Putin nennt Friedensabkommen für Ost-Ukraine gescheitert

Moskau: Russlands Präsident Putin sieht keine Chancen mehr für eine Umsetzung des Friedensabkommens für die Ost-Ukraine. Nach einem Treffen des nationalen Sicherheitsrats in Moskau sagte er, für das Minsker Abkommen gebe es keine Aussichten mehr. Darin hatten sich die Konfliktparteien in der Ostukraine zu mehreren Schritten verpflichtet, um eine Friedenslösung zu erreichen. Russlands Verteidigungsminister Schoigu erklärte, die Ukraine habe an der sogenannten Kontaktlinie erhebliche Truppen zusammengezogen. Er habe die Vermutung, dass Kiew die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete zurückerobern will. Bereits zuvor hatte Russland über mehrere militärische Zwischenfälle berichtet. Die Rede war von der Zerstörung eines Grenzpostens durch ukrainischen Granatenbeschuss. Außerdem seien fünf ukrainische "Saboteure" getötet worden. Kiew dementierte beide Vorfälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 17:00 Uhr