Putin nennt Anschlag "barbarisch" und beschuldigt die Ukraine

Moskau: Russlands Präsident Putin hat den Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau als "barbarische terroristische Tat" verurteilt. In einer Fernsehansprache sagte er, alle Angreifer seien festgenommen worden. Sie hätten versucht, in die Ukraine zu fliehen. Die Regierung in Kiew weist jegliche Beteilung an dem Anschlag zurück. Auch hat bereits die Terrormiliz IS die Verantwortung übernommen. US-Geheimdienste hatten die russischen Behörden im Vorfeld vor einem Anschlag einer IS-Zelle gewarnt. Bei dem Anschlag gestern Abend hat es viele Opfer gegeben. Der staatliche Fernsehsender RT meldet 143 Tote - die Ermittungsbehörden sprechen von 115.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 14:00 Uhr