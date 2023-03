Putin lobt chinesische Vorschläge zur Beendigung des Ukraine-Kriegs

Kurzmeldung ein/ausklappen Tote und Verletzte bei Erdbeben in Pakistan, Afghanistan und Indien

Islamabad: Ein starkes Erdbeben hat am späten Abend Teile von Pakistan, Afghanistan und Indien erschüttert. In Norden Pakistans sprach eine örtliche Katastrophenschutzbehörde von mindestens neun Toten sowie 40 Verletzten. In der Hauptstadt Islamabad flüchteten Menschen ins Freie, Häuser wankten. Auch aus Afghanistan wurden mehrere Verletzte gemeldet. Die meteorologische Behörde Pakistans gibt die Stärke des Bebens mit 6,8 an, die US-Erdbebenwarte mit 6,5. Immer wieder kommt es in der Region zu Erdstößen mit verheerenden Folgen: So waren im vergangenen Sommer bei einem Beben in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2023 21:45 Uhr