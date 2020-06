Putin lässt am 1. Juli über die große Verfassungsänderung abstimmen

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Trotz nach wie vor hoher Corona-Infektionszahlen sollen die Russen am 1. Juli über die große Verfassungsreform abstimmen. Sollte es eine Mehrheit geben, könnte Präsident Putin theoretisch bis 2036 im Amt bleiben. Das Referendum, so der Kreml-Chef, könne an diesem Termin sicher abgehalten werden. Ursprünglich sollte es am 22. April stattfinden. Nach der bisher gültigen Verfassung hätte Putin, der Russland de facto seit dem Jahr 2000 regiert, bei der Wahl in vier Jahren nicht noch einmal antreten dürfen. Das Parlament hatte jedoch seine bisherigen Amtszeiten zu annulliert, so dass ihm noch zwei weitere möglich sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.06.2020 22:45 Uhr