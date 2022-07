Putin kündigt Fortsetzung der Gaslieferungen unter Vorbehalt an

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 30 bis 38 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es sonnig und heiß, am späten Nachmittag sind ganz im Westen Frankens, in Schwaben und am westlichen oberbayerischen Alpenrand lokale Gewitter möglich. Höchstwerte 30 bis 38 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen oder Gewitter, Tiefstwerte um 18 Grad. Bis Samstag bleibt es meist freundlich, vor allem am Freitag viel Sonnenschein. Es gibt hauptsächlich morgen und am Samstag einzelne Schauer oder Gewitter und es wird nicht mehr ganz so heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 12:00 Uhr