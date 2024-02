Putin kritisiert Überlegungen im Westen zu Truppenentsendung in Ukraine

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die Überlegungen im Westen, Truppen von NATO-Ländern in die Ukraine zu schicken, scharf kritisiert. Russland werde sich nicht einschüchtern lassen, solche Bemühungen mündeten in der Gefahr eines atomaren Konflikts. Unter Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg sagte Putin, er erinnere an das Schicksal derjenigen, die schon einmal Truppen nach Russland geschickt hätten. Er habe den Eindruck, so Putin weiter, dass der Westen den Konflikt in der Ukraine mit einem Computerspiel verwechsle. Die Bevölkerung stehe geschlossen hinter der russischen Armee. Putin betonte, die Einigkeit Russlands sei eine große Kraft, die alles besiegen werde. Der Westen versuche, diese Einigkeit zu zerstören, aber dies werde nicht gelingen. ((((Die Rede, die live im Fernsehen übertragen wird, dauert derzeit noch an.)))

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.02.2024 11:15 Uhr