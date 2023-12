Putin-Kritikerin darf nicht für Präsidentenamt kandidieren

Moskau: In Russland darf eine bekannte Kritikerin des Kreml und des Ukraine-Krieges nicht als unabhängige Kandidatin bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr antreten. Die russische Wahlkommission lehnte die Bewerbung der Journalistin Jekaterina Dunzowa ab. Begründet wurde dies mit Fehlern in den eingereichten Unterlagen, etwa bei der Schreibweise von Namen. Dunzowa kündigte an, Beschwerde vor dem Obersten Gericht gegen die Entscheidung einzulegen. Die Präsidentenwahl in Russland findet Mitte März statt. Die Wiederwahl von Präsident Putin gilt als sicher. Prominente Kritiker, die ihn herausfordern könnten, sitzen entweder im Gefängnis oder leben im Ausland. Die meisten unabhängigen Medien in Russland sind inzwischen verboten worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 21:00 Uhr