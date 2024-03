Putin-Kritiker berichten von Droh-Nachrichten auf ihren Handys

Moskau: Vor einer geplanten Protestaktion zur Präsidentenwahl in Russland haben Putin-kritische Bürger offenbar Drohnachrichten auf ihre Handys geschickt bekommen. Das berichtet das unabhängige russische Portal Meduza und veröffentlichte entsprechende Screenshots. In den Nachrichten werden die Menschen direkt angesprochen, etwa mit den Worten: "Unabhängig davon, dass Du Ideen extemistischer Organisationen unterstützt, freuen wir uns, dass du wählen wirst". Russische Oppositionelle hatten zum Widerstand gegen die als undemokratisch geltenden Wahlen aufgerufen. Sie forderten die Menschen auf, morgen um Punkt 12 Uhr Ortszeit vor ihren Wahllokalen zu erscheinen. An den erhofften langen Schlangen soll sich dann die Unzufriedenheit im Land ablesen lassen. Die Behörden drohten schon im Vorfeld, Teilnehmer strafrechtlich verfolgen zu lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 14:00 Uhr