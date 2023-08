Putin kommt nicht zur Beerdigung Prigoschins

St. Petersburg: Kremlchef Putin wird nicht an der Beerdigung des Söldnerführers Prigoschin teilnehmen. Das gab sein Sprecher bekannt. Laut russischen Medienberichten findet die Beerdigung noch heute in Prigoschins Heimatstadt St. Petersburg statt. Trauernde seien gleich an mehreren Friedhöfen eingetroffen. Prigoschins Privatjet war in der vergangenen Woche abgestürzt. Alle zehn Insassen an Bord der Maschine kamen dabei laut Behörden ums Leben. Die Absturzursache ist noch nicht geklärt. US-Geheimdienste erklärten nach einer ersten Einschätzung, das Flugzeug sei durch eine absichtlich herbeigeführte Explosion zum Absturz gebracht worden.

