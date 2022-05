Putin hat laut Scholz Kriegsziele verfehlt

Nachrichtenarchiv - 26.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Davos: Bundeskanzler Scholz geht davon aus, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen wird. Zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte Scholz, der russische Präsident habe seine strategischen Ziele in der Ukraine verfehlt. Erneut schloss Scholz einen Diktatfrieden zu russischen Bedingungen aus. Friedensgespräche hält Scholz für möglich, aber nur, wenn Putin erkenne, dass er den Widerstand der Ukraine nicht brechen kann. Im zweiten Teil seiner Rede in Davos plädierte der Kanzler für mehr internationale Kooperation, die Globalisierung der Weltwirtschaft werde nicht zurückgedreht. Sie müsse sich aber einer neuen Welt mit weiteren großen Wirtschaftsnationen wie Indien, Brasilien und Mexiko anpassen. Das sei keine Bedrohung, betonte Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2022 13:00 Uhr