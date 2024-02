Putin hält Rede zur Lage der Nation

Moskau: Der russische Präsident Putin hält in diesen Minuten eine Rede zur Lage der Nation. Gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl informiert der Kremlchef über seine politischen Ziele für die kommenden Jahre. Erwartet wird, dass er auch auf den Krieg in der Ukraine eingehen wird. Dort hatten russische Truppen zuletzt Geländegewinne verzeichnet. Nach wochenlangen Kämpfen wurde die Stadt Awdijiwka in der östlichen Region Donezk erobert. Auch die Situation in Transnistrien könnte Thema in der Rede werden. Russische Separatisten hatten Moskau gestern um Schutz gebeten. Transnistrien gehört offiziell zu Moldau, der schmale Landstreifen grenzt an die Ukraine. Der CDU-Politiker Röttgen befürchtet, dass Putin das Hilfegesuch aus Transnistrien zum Anlass für eine weitere Annexion nehmen könnte.

