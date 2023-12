Putin gibt erneute Kandidatur für das Präsidentenamt bekannt

Moskau: Russlands Präsident Putin kandidiert für eine weitere sechsjährige Amtszeit. Er habe dies heute im Kreml nach der Auszeichnung von Soldaten bekanntgegeben, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Die Wahl soll Mitte März stattfinden. Ein ernsthafter Gegenkandidat zu Putin ist nicht in Sicht. Russlands bekanntester Oppositionspolitiker Nawalny sitzt derzeit in einer Strafkolonie in Haft. Sollte Putin die Wahl gewinnen, wäre es die fünfte Amtszeit des 71jährigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 15:00 Uhr