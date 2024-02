Putin-Gegner Nadeschdin wird nicht zu Präsidentschaftswahl zugelassen

Moskau: Der Putin-Gegner Nadeschdin kann eigenen Angaben zufolge nicht als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl antreten. Die Wahlbehörde habe seine Kandidatur abgewiesen, erklärte Nadeschdin. Er will die Entscheidung vor Gericht anfechten. Bereits am Montag hatte die Wahlkommission mitgeteilt, etwa 15 Prozent seiner Unterstützerunterschriften seien fehlerhaft. Um als Kandidat registriert zu werden, musste Nadeschdin 100.000 Unterschriften vorweisen. Seinen Angaben zufolge haben doppelt so viele Menschen für ihn unterschrieben. Nadeschdin ist der einzige Präsidentschaftsbewerber, der gegen den Krieg in der Ukraine ist. Favorit bei der Wahl im März ist Amtsinhaber Putin. Politische Beobachter hatten damit gerechnet, dass er bereits vor der Wahl aussichtsreiche Bewerber aus dem Rennen nimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 12:00 Uhr