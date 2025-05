Putin feiert Sieg über Nazideutschland

Putin lobt Mut der in der Ukraine kämpfenden Soldaten: Bei der großen Militärparade in Moskau anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland sagte der russische Präsident, ganz Russland stehe hinter der Offensive in der Ukraine. Derweil haben die EU-Außenminister die Einführung eines Sondertribunals beschlossen. Es soll Russlands Kriegsführung gegen die Ukraine untersuchen.

