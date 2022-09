Putin feiert die Erweiterung seines Staatsgebiets

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Angliederung der Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson an die russische Föderation ist aus Kreml-Sicht vollzogen. In einer patriotischen Ansprache erklärte Präsident Putin die bisher ukrainischen Regionen zu russischem Staatsgebiet und unterzeichnete entsprechende Dokumente. Die Aufnahme solle noch heute vertraglich besiegelt werden, sagte Putin in seiner Rede. Vorausgegangen waren von kreml-freundlichen Kräften inszenierte Abstimmungen, die im Westen als Farce und völkerrechtlich bedeutungslos gewertet wurden. Die EU erklärte in einer ersten Reaktion, die Annexionen seien unrechtmäßig. Moskau gefährde damit die weltweite Sicherheit. Brüssel werde den Schritt Russlands niemals anerkennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2022 16:00 Uhr