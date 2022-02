Putin erwägt Anerkennung von Donezk und Luhansk

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Präsident Putin erwägt die Anerkennung der prorussischen Regionen im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten. Eine Entscheidung dazu solle heute noch fallen, so Putin. Da sich der Verteidigungsminister und der Außenminister nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats für eine Anerkennung ausgesprochen haben, wird mit einem Ja Putins gerechnet. Die Separatistenführer in Luhansk und Donezk hatten den Präsidenten zuvor um Beistand gebeten. Die prorussischen Rebellen werfen der ukrainischen Regierung eine Militäroffensive vor. Kiew bestreitet das. Putin hat unterdessen klargemacht, dass er keine Chancen mehr für eine Umsetzung des Minsker Abkommens zur Befriedung der Ostukraine sieht. Der Westen befürchtet, dass Russland die Gefechte in der Ostukraine als Vorwand für eine Invasion nutzen will.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 18:45 Uhr