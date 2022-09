Putin erkennt Unabhängigkeit von Saporischschja und Cherson an

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die Unabhängigkeit der ukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson anerkannt. Die entsprechenden Dekrete des Kremlchefs wurden in der vergangenen Nacht in Moskau veröffentlicht. Sie gelten als Voraussetzung dafür, dass die Regionen heute ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können. Schon wenige Tage vor dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hatte Moskau die Unabhängigkeit der selbst erklärten Volksrepubliken Luhansk und Donezk legitimiert. Am Nachmittag soll der Anschluss der vier Gebiete an Russland in einer Zeremonie in Moskau vollzogen werden. Die Annexionen werden international nicht anerkannt und gelten als Bruch des Völkerrechts, den die Ukraine nicht hinnehmen will. Sie spricht wie einige westliche Staaten von Landraub.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2022 08:00 Uhr