Putin entschuldigt sich für Flugzeugabsturz in Kasachstan

Moskau: Russland hat indirekt die Verantwortung für das Flugzeugunglück in Kasachstan mit 38 Toten eingeräumt. In einem Telefonat entschuldigte sich Präsident Putin bei seinem aserbeidschanischen Kollegen, Präsident Aliyev, für den Vorfall im russischen Flugraum. Laut Kreml erklärte Putin bei dem Gespräch, dass zum Zeitpunkt des Anflugs der Maschine auf Grosny die russische Flugabwehr gegen ukrainische Drohnenangriffe im Einsatz war. Dass das Flugzeug von einer Rakete getroffen wurde, sagte Putin in dieser Deutlichkeit jedoch nicht. - Die Maschine mit 67 Passagieren an Bord war aus Aserbeidschan in Richtung Grosny in Tschetschenien gestartet. Plötzlich änderte sie jedoch die Route und stürzte dann im benachbarten Kasachstan ab. 38 Menschen starben, 29 überlebten das Unglück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 15:00 Uhr