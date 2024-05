Putin entlässt Verteidigungsminister Schoigu

Moskau: Der russische Präsident Putin hat Verteidigungsminister Schoigu entlassen. Schoigu wird nun Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Das hat der Kreml mitgeteilt. Neuer Verteidigungsminister wird Andrej Beloussow. Dieser war lange Jahre Putins Berater in Wirtschaftsfragen und bekleidete in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung. Unter anderem war er im Jahr 2020 für mehrere Wochen kommissarischer Regierungschef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 22:00 Uhr