Putin empfängt Xi im Kreml

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei Höchstwerten bis 14 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt und meist trocken, Sonne am ehesten nahe der Alpen. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht im nördlichen Franken etwas Regen, sonst Auflockerungen, Abkühlung auf 7 bis 1 Grad. Die Aussichten: Bis Mittwoch immer wieder sonnige Abschnitte. Am Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 15:00 Uhr