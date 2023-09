Putin empfängt Erdogan am Montag in Sotschi

Moskau: Russlands Präsident Putin will am Montag den türkischen Staatschef Erdogan empfangen. Wie Kremlsprecher Peskow mitteilte, wird das Treffen in Sotschi stattfinden. Die Türkei will erreichen, dass ein neues Abkommen über ukrainische Getreide-Exporte zustande kommt. Außenminister Fidan hat dazu bereits Gespräche in Moskau geführt. Ankara betont immer wieder, dass das Abkommen wichtig für die sichere Versorgung der Welt mit Lebensmitteln sei. Russland wiederum will die Seeblockade des Schwarzen Meers erst beenden, wenn der Westen Sanktionen lockert. Diese beeinträchtigen unter anderem die Ausfuhr von russischen Dünge- und Lebensmitteln. Im Juli hatte Moskau deshalb ein bereits bestehendes Abkommen auslaufen lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 14:45 Uhr