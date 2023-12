Putin droht Nachbarland Finnland mit verstärkter Militärpräsenz

Moskau: Der russische Präsident Putin hat dem neuen Nato-Mitglied und Nachbarland Finnland mit nicht näher beschriebenen "Problemen" gedroht. In einem Fernsehinterview sagte er, bisher habe es keine Probleme gegeben, aber jetzt werde es sie geben. Er kündigte an, im Nordwesten des Landes den "Militärbezirk Leningrad" aufzubauen und dort "eine gewisse Anzahl an Einheiten" zu stationieren. Unerwähnt ließ Putin in seiner Rede den Grund für Finnlands Nato-Beitritt: Helsinki hatte wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seine langjährige Neutralität aufgegeben und zusammen mit Schweden die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis beantragt. Finnland und Russland teilen eine 1340 Kilometer lange Landgrenze. Erst am Donnerstag hatte Finnland angekündigt, sämtliche Grenzübergänge zu Russland erneut zu schließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 18:30 Uhr