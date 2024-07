Putin droht mit Antwort auf US-Raketen in Deutschland

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die USA vor einer Stationierung neuer Langstreckenwaffen in Deutschland gewarnt. In einer Rede vor Matrosen sagte er, die USA könnten damit eine Raketenkrise im Stil des Kalten Krieges auslösen. Russland werde spiegelbildliche Maßnahmen ergreifen und diese - je nach Aktionen der USA und ihrer Verbündeten - einsetzen. - Die USA und die Bundesregierung hatten angekündigt, ab 2026 US-Langstreckenraketen in Deutschland zu stationieren. Laut Putin könnten diese innerhalb von zehn Minuten russische Ziele erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 13:00 Uhr