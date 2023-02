Putin: Der Westen ist schuld am Ukraine-Krieg

Nachrichtenarchiv - 21.02.2023 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat dem Westen und der NATO die Schuld am Krieg in der Ukraine gegeben. In seiner Rede kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf das Nachbarland bekräftigte Putin, die westlichen Eliten wollten Russland eine strategische Niederlage zufügen. Nach seinen Worten tragen sie die Schuld an der Eskalation. Russland werde seine Ziele "Schritt für Schritt" erreichen, so Putin. Außerdem warf er dem Westen vor, er wolle mit Sanktionen und provozierten Preiserhöhungen die russische Wirtschaft schädigen. Das sei aber nicht gelungen. Russland, so der Staatschef weiter, müsse seine Zivilisation für die Nachkommen bewahren. In den westlichen Ländern gebe es viele Pädophile, die Staaten unternähmen ferner zu wenig gegen Homosexualität und es gebe dort sogar Überlegungen zu einem genderneutralen Gott.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2023 12:15 Uhr