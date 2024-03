Putin dankt Russen für Teilnahme an Präsidentschaftswahl

Moskau: Bei der russischen Präsidentschaftswahl deutet wie erwartet alles auf einen Sieg von Amtsinhaber Putin hin. Der zentralen Wahlkommission zufolge sind bereits knapp die Hälfte aller abgegeben Stimmen ausgezählt. Demnach kommt Putin auf rund 87 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zur vorangegangenen Wahl verbesserte sich der 71-Jährige damit um mehr als zehn Prozentpunkte. Für Putin wäre es damit das beste Ergebnis bei einer Präsidentschaftswahl aller Zeiten. Im Staatsfernsehen dankte er mittlerweile den Russen für die Teilnahme an der Wahl. Gegen Putin traten allerdings nur drei kremltreue Kandidaten an. Bekannte Kritiker wurden im Vorfeld von der Wahl ausgeschlossen. Andere sitzen im Gefängnis, sind im Exil oder tot. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach deshalb bereits vor der Schließung der Wahllokale von einer "unfreien und unfairen Abstimmung". Putin steht nun vor seiner fünften Amtszeit.

