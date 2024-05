Putin dankt China für Initiativen zur Lösung des Ukraine-Konflikts

Peking: Der russische Präsident Putin hat seinem chinesischen Kollegen Xi für Initiativen zur Lösung des Ukraine-Konflikts gedankt. Putin sagte bei seinem Besuch in Peking, er werde seinen Gastgeber im Detail über die Lage in der Ukraine informieren. Xi sagte darauf, China hoffe, dass Europa bald zu Frieden und Stabilität zurückkehre. Man werde dabei eine konstruktive Rolle spielen, so Xi. China nimmt für sich in Anspruch, eine neutrale Position im Ukraine-Konflikt einzunehmen, gilt aber als einflussreicher Unterstützer Russlands. Das Land beliefert Moskau mit Komponenten, die für die Waffenproduktion benötigt werden. Zudem hat der chinesische Kauf von russischem Öl und Gas die russische Wirtschaft angekurbelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2024 10:15 Uhr