Putin bezeichnet Berichte über Angriffspläne als Spekulationen

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Präsident Putin hat in einem Telefonat mit Frankreichs Staatschef Macron Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine als "provokative Spekulationen" zurückgewiesen. Nach Angaben des Kreml warf er den westlichen Verbündeten Kiews zudem vor, der Ukraine moderne Waffen zu liefern. Macron warnte seinen russischen Kollegen in dem rund anderthalbstündigen Telefongespräch nach Angaben des Elysée-Palasts vor einer Zuspitzung der Lage. Am späten Nachmittag telefonierte auch US-Präsident Biden mit Putin. Ergebnisse sind derzeit noch nicht bekannt. - Der Truppenaufmarsch sowie russische Militärübungen im benachbarten Belarus und im Schwarzen Meer schüren im Westen die Furcht vor einem Einmarsch in die Ukraine. Mehrere westliche Länder, darunter auch Deutschland, haben ihre Staatsbürger inzwischen zur Ausreise aus der Ukraine aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2022 19:00 Uhr