Putin besucht mit Kampfjet-Eskorte Emirate und Saudi-Arabien

Riad: Russlands Präsident Putin ist zu einem Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen. Seine Maschine landete in Begleitung von vier Kampfjets auf dem Flughafen von Riad. Mit Kronprinz Mohammed bin Salman will Putin über die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sprechen. Außerdem geht es um die Ölförderung. Wegen trüber Aussichten für die Weltkonjunktur ist der Ölpreis sei Wochen auf Talfahrt. Daran änderten auch die Förder-Kürzungen nichts, die zahlreiche Exportländer angekündigt haben. Sowohl Saudi-Arabien als auch Russland haben deshalb eine zusätzliche Drosselung in Aussicht gestellt. Moskau ist besonders auf die Einnahmen angewiesen, um seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine finanzieren zu können. Am Vormittag hatte Putin schon die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Trotz des Haftbefehls muss er keine Festnahme fürchten, da beide Länder den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 18:45 Uhr