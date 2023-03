Putin besucht Mariupol und trifft Militärspitze

Kurzmeldung ein/ausklappen Schweizer UBS könnte angeschlagene Crédit Suisse übernehmen

Zürich: Die angeschlagene Crédit Suisse steht offenbar vor der Übernahme durch die größte Schweizer Bank UBS. Medienberichten zufolge laufen entsprechende Gespräche. So hätten am Abend die sieben Mitglieder des Bundesrates in Bern eine Dringlichkeitssitzung abgehalten. Weitere Beamte und Experten hätten ebenfalls daran teilgenommen. Die UBS fordert laut "Financial Times" für den Fall einer sogenannten Notübernahme Garantien in Milliardenhöhe von der Regierung. Die wiederum will Maßnahmen ergreifen, um die Übernahme zu beschleunigen, heißt es. So solle verhindert werden, dass sich die Finanzprobleme auf andere Banken in Europa ausweiten. Bei einer Übernahme würden voraussichtlich rund 10.000 Arbeitsplätze wegfallen und es würde eine weltweit bedeutende neue Großbank entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2023 10:00 Uhr