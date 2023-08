Putin bestätigt Tod von Söldner-Chef Prigoschin

Moskau: Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz von Söldner-Chef Prigoschin hat Russlands Präsident Putin dessen Tod bestätigt. Putin kondolierte der Familie und erklärte, der Anführer der Gruppe Wagner sei ein talentierter Mensch mit einem schwierigen Schicksal gewesen. Zu den Umständen von Prigoschins Tod äußerte sich der Präsident nicht. Er verwies auf die Ermittlungen, die dauern könnten. Die russische Luftfahrtbehörde in Moskau bestätigte, dass sich Prigoschin an Bord des Flugzeugs befunden hatte, das auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg war. Er sei gemeinsam mit neun weiteren Insassen in der Privatmaschine gesessen, als diese abstürzte. Vor dem Hauptquartier der Wagner-Gruppe in Sankt Petersburg legten viele Menschen Blumen und Kerzen nieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 19:00 Uhr