Putin beschwört bei Rede an Nation Einigkeit des Landes

Moskau: In Russland gibt es nach den Worten von Präsident Putin eine breite Unterstützung für den Krieg in der Ukraine. In seiner Rede zur Lage der Nation sprach Putin zwar nicht von Krieg. Doch er betonte, die Helden in den Schützengräben wüssten, dass das ganze Land an ihrer Seite stehe. Viele Menschen schickten Briefe und warme Kleidung an die Front. Putin betonte, die Einigkeit Russlands sei eine große Kraft, die alles besiegen werde. Der Westen versuche, diese Einigkeit zu zerstören, aber dieses Ziel sei verfehlt worden. Putin betonte, nicht Russland habe den Krieg in der Ukraine losgetreten, der Westen habe den Konflikt provoziert, aber man sei bereit, russische Bürger zu schützen. Die Armee sei in einem guten Zustand und erziele Erfolge an der Front. Im Moment dauert die Rede noch an. Im vergangenen Jahr hatte Putin knapp zwei Stunden gesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.02.2024 10:45 Uhr