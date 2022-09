Putin bedankt sich bei China für Haltung in der Ukraine-Krise

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Samarkand: Bei einem Treffen in Usbekistan haben die Präsidenten von Russland und China Einigkeit demonstriert. Putin bedankte sich bei Staatschef Xi für die - so wörtlich - "ausgewogene Haltung der chinesischen Freunde" in der Ukraine-Krise. Xi erklärte, China wolle zu globaler Stabilität beitragen. Man wolle gemeinsam mit Russland die Rolle von Großmächten übernehmen und dabei eine führende Rolle spielen. Der russische und der chinesische Präsident kamen am Rande des Gipfeltreffens der Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand zusammen. Es war ihr erstes Treffen seit Beginn des Krieges in der Ukraine. China hat die russische Invasion in der Ukraine nicht verurteilt, sondern stattdessen die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 18:00 Uhr