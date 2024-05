Puppentheater Kaufbeuren erhält Amateurtheaterpreis

Hamburg: Der Bund Deutscher Amateurtheater hat seine diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Eine sogenannte "amarena"-Auszeichnung geht dabei an das Puppentheater Kaufbeuren. Es wird für seine Bühnengestaltung bei der Kinderbuch-Adaption von "Der Regenbogenfisch" geehrt. Weitere Preise gehen in diesem Jahr an Laientheater in Hamburg, Norderstedt, Erfurt, Bonn und Heidelberg. Sie alle dürfen ihre Inszenierungen Mitte September beim amarena-Festival in Hamburg präsentieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 22:00 Uhr