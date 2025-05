Pullmann-City feiert Wiedereröffnung

Eging am See: In der Westernstadt Pullman City ist nach dem großen Feuer im vergangenen Jahr die sogenannten "Main Street" offiziell wieder eröffnet. Zu Feier kam auch Ministerpräsident Söder. Er bezeichnete die Westernstadt als Publikumsmagneten und sprach von einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. Bei dem Feuer im Januar 2024 war ein Millionenschaden entstanden. Ein Drittel der Main Street wurde zerstört, ebenso Teile der Erlebnisgastronomie. Pullman City zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher an.

