Pulitzer-Preise sind verliehen worden

New York: In den USA sind die Pulitzer-Preise verliehen worden. Sie gelten als die wichtigste Journalismus-Auszeichnung der Welt. Der Preis für "Dienst an der Öffentlichkeit" - die bedeutendste Kategorie - ging an die gemeinnützige Investigativ-Plattform "Pro Publica" und ihre Berichte über schwangere Frauen. Sie starben, nachdem Ärzte in Bundesstaaten mit strengen Abtreibungsgesetzen Behandlungen verzögert hatten. Die Nachrichtenagentur Reuters bekam den Preis in der Sparte "Investigativ-Journalismus" für die Recherchen zur Droge Fentanyl. Das Team der "Washington Post" überzeugte in der Kategorie "Breaking News" mit der Berichterstattung über den Anschlag auf Donald Trump im US-Wahlkampf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 06:00 Uhr