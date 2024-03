Puigdemont tritt trotz Haftbefehls bei Wahl an

Barcelona: Der katalanische Ex-Regierungschef Puigdemont will sich für die Regionalwahlen im Mai aufstellen lassen. Puigdemont erklärte am Abend, dass er bei einem Sieg nach Spanien zurückkehren werde - trotz Haftbefehl. Sein Ziel sei weiter die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Puigdemont sagte, er werde die Regierung in Madrid um ein Referendum bitten. Der 61-Jährige hatte die Region 2017 nach einer umstrittenen Volksabstimmung für unabhängig erklärt. Die Regierung warf ihm daraufhin Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Es wurden Neuwahlen angeordnet - Puigdemont setzte sich ins Ausland ab.

