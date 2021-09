Puigdemont soll aus Haft entlassen werden

Nachrichtenarchiv - 24.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der frühere Regionalpräsident von Katalonien, Puigdemont, kommt aus der Haft frei - darf Sardinien aber nicht verlassen. Wie Puigedemonts Anwalt mitteilte, hat das ein Gericht der sardischen Stadt Sassari entschieden. Die Entscheidung über eine Auslieferung an Spanien soll demnach in kurzer Zeit fallen. Puigdemont war gestern bei der Einreise festgenommen worden, weil gegen ihn ein Europäischer Haftbefehl vorliegt. Den hatte die spanische Justiz wegen des Verdachts der Rebellion ausgestellt. Es geht dabei um Puigedmonts Beteiligung am Abspaltungsversuch Kataloniens von Madrid, der 2017 aber scheiterte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2021 19:00 Uhr