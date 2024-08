Puigdemont ist nach Flucht aus Spanien wieder im Exil

Barcelona: Nach einem Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei in Spanien ist der katalanische Separatistenchef Puigdemont wieder außer Landes. Das teilte der Generalsekretär von Puigdemonts Partei mit. Der 61-Jährige ist demnach auf dem Weg zurück in sein belgisches Exil. Trotz eines Haftbefehls hatte der Separatistenchef gestern vor Tausenden Anhängern unbehelligt von der Polizei in Barcelona gesprochen. Ungeachtet des großen Polizei-Aufgebots konnte er anschließend untertauchen. Die Flucht gelang ihm offenbar mit Hilfe zweier Beamter der Landespolizei, die festgenommen wurden.

