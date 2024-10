Publizistin Applebaum bekommt Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Frankfurt am Main: Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse ist die US-amerikanische Journalistin und Historikerin Anne Applebaum mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Sie widmet sich in ihren Büchern den kommunistischen Systemen in Osteuropa und den Gefährdungen der Demokratie durch autokratische Wahlsieger und die Verbreitung von Propaganda. Die Jury erklärte, mit Werken wie "Die Verlockung des Autoritären" leiste Anne Applebaum einen wichtigen Beitrag für Demokratie und Frieden. Die Laudatio in der Frankfurter Paulskirche hielt Irina Scherbakowa, eine der bekanntesten Menschenrechtlerinnen Russlands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 07:00 Uhr