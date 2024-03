Psychische Fehltage in Bayern auf Rekordstand

München: In Bayern waren im vergangenen Jahr so viele Menschen aus psychischen Gründen krank geschrieben wie noch nie. Das geht aus einem Report der Krankenkasse DAK hervor. Danach ließen sich 2023 ein Fünftel mehr Erwerbstätige wegen Depressionen, Ängsten oder Belastungsreaktionen krankschreiben, als noch ein Jahr zuvor. Das sind 8,4 Fälle je 100 Erwerbstätige. Besonders viel krank waren Beschäftigte im Gesundheitswesen und jungen Frauen im Alter von 15 und 19 Jahren. Grund für den Anstieg sei laut DAK auch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum Jahresanfang 2023. Seitdem würden alle Krankschreibungen erfasst, während davor nicht immer alle den so genannten "gelben Schein" eingereicht hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 08:00 Uhr