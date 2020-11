Psychische Belastungen durch Corona-Krise

Biden geht auf Trump-Wähler zu

Wilmington: In einer vom Fernsehen übertragenen Siegesrede hat der US-Demokrat Biden an die Wähler von Amtsinhaber Trump appelliert, ihm eine Chance zu geben, um gemeinsam für ein besseres Amerika zu arbeiten. Er sei als Demokrat gewählt worden, aber er werde der Präsident des ganzen Landes sein und genauso hart für alle arbeiten, die ihn nicht gewählt haben, erklärte er in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware. Dort dankte Biden seinen Anhängern für einen, so wörtlich, überzeugenden Sieg. Den beansprucht nach wie vor auch Amtsinhaber Trump für sich. Er will juristisch gegen das noch nicht endgültige Wahlergebnis vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.11.2020 04:00 Uhr