Psychiater Spitzer bezeichnet Handys für Kinder als Körperverletzung

Berlin: Der Ulmer Psychiater Manfred Spitzer hat mit drastischen Worten vor den Folgen von Handys für Kinder gewarnt. Es sei Körperverletzung, Smartphones oder Tablets an Kindergarten-Kinder auszuteilen, sagte er der Welt am Sonntag. Als Folgen nannte er Risiken für die Entwicklung des Gehirns, für die Augen und zu wenig Bewegung. Zudem hält er Social-Media-Dienste für Kinder für gefährlich. Spitzer sprach von emotionalen Schäden vor allem bei Mädchen und jungen Frauen, die über Ängste und Essstörungen bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken reichen. Der Caritasverband der Diözese Augsburg weist derweil darauf hin, dass auch immer mehr Erwachsene sich in virtuellen Welten verlieren. Sie kommen beispielsweise nicht mehr vom Gamen los oder schaffen es kaum 20 Minuten lang, das Handy aus der Hand zu legen. Die Nachfrage nach Beratung in diesem Bereich steige stark an, so der Sozialverband.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 13:00 Uhr