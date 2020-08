PSG-Fans randalieren in Paris, Bayern-Fans jubeln in München

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Enttäuschte Fans von Paris Saint Germain haben in der französischen Hauptstadt bis tief in die Nacht hinein randaliert und sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Sie zündeten Autos an, zertrümmerten Schaufensterscheiben und verwüsteten Geschäfte. Sicherheitskräfte wurden mit Flaschen beworfen, außerdem sind Feuerwerkskörper auf sie abgeschossen worden. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. 22 Menschen wurden festgenommen. Die Ausschreitungen hatten noch während des Endspiels begonnen und weiteten sich schließlich auf die Champs-Elysées aus. Gleichzeitig feierten in München Tausende den Sieg des FC Bayern. Die Fans fuhren hupend zwischen Siegestor und Münchner Freiheit hin und her. Die Polizei war mit 150 zusätzlichen Kräften in der Stadt unterrwegs, um sicherhzustellen, dass die Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden. Vereinzelt mussten Fans abgeführt werden, um ihre Identität festzustellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 07:00 Uhr