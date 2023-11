Prüfungserleichterungen dürfen laut Urteil im Zeugnis vermerkt werden

Karlsruhe: In Schulzeugnissen darf grundsätzlich vermerkt werden, wenn Teilleistungen nicht in die Benotung einfließen. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Vormittag entschieden. Gerichtspräsident Harbarth betonte, ein entsprechender Vermerk könne sogar geboten sein - unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit. Wenn es allerdings entsprechende Vermerke in Zeugnissen gebe, müssten sie immer erfolgen - und nicht nur in Fällen von Lese- und Rechtschreibstörung. Damit gaben die Richter im konkreten Fall einer Verfassungsbeschwerde von drei Klägern aus Oberbayern statt. Diese hatten argumentiert, sie seien durch einen indirekten Verweis auf ihre Legasthenie im Abiturzeugnis diskriminiert worden. Dazu erklärte das Gericht, Legasthenie sei eine Behinderung im Sinne des Grundgesetzes. Betroffene seien klar benachteiligt.

