Prüfungserleichterungen dürfen laut Urteil im Zeugnis vermerkt werden

Karlsruhe: In Schulzeugnissen darf vermerkt werden, wenn Teilleistungen für die Benotung keine Rolle spielen. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Vormittag entschieden. Gerichtspräsident Harbarth betonte, ein entsprechender Vermerk könne unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit sogar geboten sein. Allerdings dürfe eine solche Regelung nicht auf Fälle von Lese- und Rechtschreibstörung begrenzt werden, heißt es in dem Urteil weiter. Damit waren drei Kläger aus Oberbayern mit ihren Verfassungsbeschwerden erfolgreich: Bei ihnen hatten Ärzte Legasthenie festgestellt, deshalb bekamen sie bei den Abitur-Prüfungen Erleichterungen, was in den Zeugnissen auch vermerkt wurde. Sie hatten geltend gemacht, dass viele Arbeitgeber durch diese Hinweise abgeschreckt werden könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2023 10:45 Uhr