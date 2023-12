Prozession von Jerusalem nach Bethlehem steht im Zeichen des Gaza-Krieges

Jerusalem: Angesichts des Kriegs in Israel und Gaza ist die Weihnachtsprozession zur Geburtskirche in Bethlehem deutlich kleiner ausgefallen. Wie jedes Jahr begann der Zug am Jaffa-Tor der historischen Altstadt von Jerusalem. Der höchste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land, Kardinal Pizzaballa, wird von wenigen Franziskanern und einigen anderen Gläubigen begleitet. In der Geburtskirche will der Kardinal dann später die Mitternachtsmesse lesen. Unter dem Altar befindet sich die Grotte, in der Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren geboren worden sein soll. In den vergangenen Jahren verfolgten Zehntausende Pilger die Prozession. Diesmal ist Bethlehem wie ausgestorben. Die Stadt wurde vom Militär abgeriegelt. Im Heiligen Land gibt es zudem keine Weihnachtsdekoration. Das hatten die Oberhäupter der Kirchen wegen des Kriegs so entschieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 15:30 Uhr