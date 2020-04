Prozessauftakt gegen mutmaßlichen syrischen Folterer in Koblenz

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz: Vor dem Oberlandesgericht hat der weltweit erste Strafprozess gegen Mitglieder des syrischen Regimes wegen Folter begonnen. Angeklagt sind zwei Männer, die nach ihrer Flucht nach Deutschland von mutmaßlichen Opfern erkannt worden waren und schließlich vor über einem Jahr festgenommen wurden. Der eine Syrer soll im Auftrag des Assad-Regimes in leitender Funktion für die Folter von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 58 Gefangene seien an den Folgen gestorben. Der andere soll mindestens 30 Demonstranten in ein Foltergefängnis gebracht haben, wo die Opfer laut Anklageschrift mit Schlägen, Tritten und Elektroschocks traktiert wurden. Zum Auftakt des Koblenzer Prozesses äußerten sich die Beschuldigten nicht zu den Vorwürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 00:00 Uhr