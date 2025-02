Prozess wegen Explosion an Silvester in Unterfranken

In Gemünden im Landkreis Main-Spessart geht es heute vor Gericht um eine Sprengstoffexplosion an Silvester. Angeklagt ist ein 21-jähriger Mann. Er soll in der Silvesternacht 2022 auf dem Würzburger Peterplatz einen illegalen Böller mit starker Sprengkraft gezündet haben. Es wurden zahlreiche Fenster beschädigt. Der Schaden: 11.000 Euro.

