Prozess um Terroranschläge im Pariser Bataclan beginnt

Paris: Knapp sechs Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in der französischen Hauptstadt beginnt am Mittag der Prozess. Angeklagt sind 20 Verdächtige. Zwölf von ihnen droht lebenslange Haft, gegen sechs wird der Prozess in Abwesenheit geführt. Unter den Angeklagten ist auch der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter gilt. Ein speziell zusammengestelltes Schwurgericht verhandelt unter höchster Sicherheitsstufe. Bei den nahezu zeitgleichen Angriffen im Konzertsaal "Bataclan", auf Straßencafés und am Pariser Fußballstadion wurden im November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet, 350 weitere wurden verletzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.09.2021 09:15 Uhr