Prozess um Putschisten-Gruppe Reuß beginnt mit Verfahrensfragen

Stuttgart: Im ersten Prozess gegen die Gruppe rund um Prinz Reuß hat das Stuttgarter Oberlandesgericht eine Aussetzung des Verfahrens abgelehnt. Mehrere Anwälte hatten zuvor kritisiert, dass an drei verschiedenen Orten über die Terrorgruppe verhandelt wird. Die Erkenntnisse aus den jeweils anderen beiden Verfahren seien schwer zu berücksichtigen. Die Forderung nach Zusammenlegung der drei Prozesse wurde vom Gericht zurückgestellt. In Stuttgart müssen sich neun Männer verantworten, die dem militärischen Arm der Gruppe angehören sollen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Einer der Angeklagten steht zudem wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, Prinz Reuß, muss sich Ende Mai in Frankfurt vor Gericht verantworten. Der dritte Prozess beginnt Mitte Juni in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 17:00 Uhr